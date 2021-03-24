台南市官田區隆田國小老舊校舍「靜思樓」24日舉行拆除重建動土典禮，市長黃偉哲親自到場祭拜鏟土。（劉秀芬攝）

台南市官田區隆田國小最後一棟老舊校舍「靜思樓」，於24日舉行拆除重建動土典禮，市長黃偉哲親自到場祭拜鏟土，祈求工程順利，盡早完工。他表示，因應新時代安全係數與結構的要求，加上新教學需求空調及電子教學等新的設備，透過校舍改建，提供更好的教學軟硬體，讓學生有更安全、更好的上課學習環境。

隆田國小於10年前拆掉第1棟老舊校舍進行改建，去年則改建完成第2棟校舍，至於第3棟，也是最後一棟的老舊校舍，經積極爭取中央經費補助，加上市府配合款，合計近7000萬元到位，於24日舉行拆除動土典禮，將進行重建，預計於明年完工啟用。

隆田國小校長陳立祐表示，靜思樓改建後，將設計15間教室、4間廁所及6間樓梯，在2691平方公尺的建築體中，特別以「凝聚-重塑校園核心」為設計理念，並呼應前兩棟大樓設計。建築中採用生態健康綠建材、再生綠建材，另設置寬敞明亮的中庭、美學角落與藝術中庭等藝術裝置。

台南市官田區隆田國小老舊校舍「靜思樓」24日舉行拆除重建動土典禮，新大樓採生態健康綠建材，有明亮中庭、美學角落。（劉秀芬攝）

教育局長鄭新輝表示，台南市從2017至2019年已爭取30校45棟校舍改建，2020至2022年再爭取15校16棟校舍改建，隆田國小就是其中一所學校，市府一定努力提供最優質的教育環境。

(中時 )