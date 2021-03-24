政治大學與台北市政府教育局簽訂「高大聯合作里程碑」合作備忘錄，將把大學端資源引入台北市高中，讓北市高中生能在面對12年國教的挑戰下，能有效多元學習，並豐富學習歷程。

政大表示，雙方簽訂合作備忘錄的內容，涵蓋多種面向，未來政大將與臺北市立26所高中合作，開設多元選修與大學先修課程，辦理升學講座並促進師資交流。

政大校長郭明政表示，政大耕耘在地、放眼國際，重視跨域合作，也希望與高中端分享研究成果。這次與北市府教育局合作，校方已準備多時，已經準備好6類大學先修課程，其中包含實體課程、暑期先修課程、夥伴高中專班課程、數位通識課程、微學分課程與線上開放式課程，提供高中生自主學習或多元選修之用。

台北市教育局自民國106年度開始，啟動跨校資源連動，推動部分北市高中與大學合作開課。

北一女校長陳智源提到，學校過去曾與政大聯合開設微課程，讓學生於假日期間至政大學習的機會，這對高中端與大學端而言都是很好的機會，並強調大學可以提早選才，高中也可以提早育才。

(旺報 )