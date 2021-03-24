為有效遏止超速及違規衍生交通事故，即日起警方不定時在中正路沿線易肇事路段測速照相，提醒駕駛人降低行車速度。（花蓮警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市區主要幹道沿線路口每到尖峰時刻交通流量大，屢見交通事故發生，其中中正、明禮路口更榮登易肇事路口之冠，警方自2019年統計至上月，該路口共有43件交通事故，34人受傷，本月更在6天內發生2起車禍事故；有鑑於此，花蓮警分局即起將在該路口安排警力，機動取締各種違規事項。

花蓮警分局統計，分析2019年至上月轄內的交通事故，列出市區前10大易肇事路口及件數，其中最多的路口就是中正、明禮路口，有43件車禍，受傷34人。本月12日及17日，中正、明禮路口及中正路、花崗街口連續發生2起車禍，造成車輛嚴重毀損外，更有6人受傷送醫。

警方探究原因發現，俗稱美崙坡的中正路與松園街口往南方向是下坡路段，路幅又寬敞筆直，用路人易超速釀禍。

花蓮警分局局長郝心誠指出，交通事故發生機率與嚴重程度與行車速度成正比，行車速度愈快，駕駛需要的反應時間愈長、煞車距離愈遠。而交通事故肇事原因，主要多以「未注意車前狀態」、「變換車道或方向不當」、「變換車道或方向不當」、「超速失控」等違規行為所致，多與行車速度有關。

有鑑於此，警方即日起規畫專案警力加強機動式測速照相，並取締各項交通違規，除有效警示用路人減速慢行，更能確保行車安全。

郝心誠說，依道路交通管理處罰條例規定，行車速度超過速限者，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，另嚴重超速，也就是超過規定最高時速60公里以上者，將處6000元以上24000元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月，呼籲用路人應依道路速限行駛，並遵守交通標誌與號誌。

此外，市區前10大易肇事路口分別為， 中正、明禮路口，中央、中山路口，公園、三民路口，林森、新港路口，民國、復興路口，民國、新港路口，進豐街、商校街、國聯5路多岔路口，大同、博愛路口，建國、中山路口，及中正、明義路口。

(中時 )