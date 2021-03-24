經縣長請示是否除法會外，要增加繞境儀式，沒想到1擲擲出9個聖杯，讓現場民眾嘖嘖稱奇。(吳建輝攝)

24日一早彰化縣長王惠美、福海宮主委林益模等12間宮廟代表齊聚一堂，共同祈求，國泰民安、風調雨順、普降甘霖、解除乾旱及活動順利圓滿。(吳建輝攝)

縣府邀請鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等12間媽祖宮廟，在王功福海宮一同辦理擲筊祈福儀式。(吳建輝攝)

彰化縣政府24日在王功福海宮舉行擲筊祈福儀式，由縣長王惠美擲筊請示媽祖，「2021王功漁火節」及「2021彰化縣媽祖祈福文化節」的舉辦日期，其中媽祖祈福文化節經過2輪擲筊，都遲遲擲不到筊，經縣長請示是否除法會外，要增加繞境儀式，沒想到1擲擲出9個聖杯，讓現場民眾嘖嘖稱奇。

24日一早彰化縣長王惠美、福海宮主委林益模等12間宮廟代表齊聚一堂，共同祈求，國泰民安、風調雨順、普降甘霖、解除乾旱及活動順利圓滿，王惠美跪在神明前，先是順利擲出漁火節辦理時間，擇定7月31日至8月1日舉辦，但輪到媽祖祈福文化節時，可就沒這麼順利，不管縣長怎麼問都擲無筊。

前面經過2輪擲筊過程，選定的三個日期都無法讓媽祖點頭答應，正當大家苦惱，是否日期並非媽祖所想要，彰化縣長王惠美隨口問了媽祖「還是要增加繞境」，沒想到一連拿下9個聖杯，最後選定媽祖祈福文化節於10月9日、10日、11日舉行，並增加繞境儀式，深入地方為百姓祈福。

王惠美說，今年媽祖祈福文化節活動，由媽祖以9個聖杯擇定，連福海宮主委都少見連續9個聖筊，代表媽祖心裡很高興，屆時歡迎所有鄉親一銅共襄盛舉，一起到王功感受鄉村獨有的風情，也希望能把王功的美、王功的好，一起行銷出去。

縣府表示，每年王功漁火節前夕，縣府都會赴王功福海宮舉行祈福儀式，今天恰巧也是福海宮擔任「2021彰化縣媽祖祈福文化節」爐主，縣府邀請鹿港台灣護聖宮、伸港福安宮、彰化南瑤宮、芬園寶藏寺、員林福寧宮、社頭枋橋頭天門宮、田中乾德宮、北斗奠安宮、埤頭合興宮、二林仁和宮、芳苑普天宮、溪湖福安宮等12間媽祖宮廟，在王功福海宮一同辦理擲筊祈福儀式。

縣府說，原本媽祖祈福文化節並未納入遶境活動，但經縣長請示媽祖後，決定要增加繞境活動，因此會盡速規畫及統籌繞境相關活動，希望結合13間媽祖廟的力量，透過更盛大的繞境儀式，來保佑我們，帶領我們盡早平安度過疫情及旱災。

(中時 )