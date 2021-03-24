為深耕台灣市場，國際知名飲料公司可口可樂24日宣布，推出6款專屬台灣人的「對話瓶」，除了在瓶身融入台灣獨特的意象，更將台灣人日常生活中的親切對話放在瓶身上，囊括國語、閩南語、客語、阿美語及排灣語5種語言，打造出「感謝」、「款待」、「鼓勵」三種主題的對話瓶，還融合了閩式紅磚、客家油桐花、原住民圖騰等元素，展現台灣多元的文化特色！

可口可樂在全球200多個國家、推出超過500個飲料品牌，目前在台灣市場共有17個品牌、超過30種以上的產品與口味。可口可樂表示，去年推出的「城市瓶」及「台灣瓶」系列，瓶身設計融入台灣城市在地特色，引起全台各地的熱烈討論，今年「對話瓶」系列希望展現「不一樣的對話，說出一樣的心意」的美好，共設計出6款別出心裁的台灣人限定對話瓶。

據可口可樂介紹，其中，以「感謝」為主題的兩款瓶身設計，採用大眾耳熟能詳的客家話「恁仔細！好在有你」（謝謝！多虧有你～）躍上瓶身，人物設計更結合客家文化中的油桐花、藍衫、油紙傘等元素意象；而與客語瓶相呼應的閩南語瓶則以「是你毋甘嫌」（是你不嫌棄～），人物元素則融合粽子、閩式紅磚與台式窗花，兩款瓶身的對話展現台灣人時時滿懷「感謝」的日常。

另外，「款待」情境以國語瓶的「真開心看到你！」開啟對話，國語瓶的設計則以台灣道地美食燒餅油條和水餃為代表，與之呼應的阿美語瓶是將阿美族圖騰融入其中，且熱情回應「Kako to ano miliyaw」（下一次換我），呈現台灣人時常互相招待，既好客又溫暖的人情味。

而「鼓勵」對話情境，以「閩南語」瓶身的「安啦！無問題啦！」（放心！沒問題的），演繹出台灣人互相「鼓勵」的美好，加入閩南文化的台式窗花及扁擔等在地元素；至於回應的排灣語瓶，瓶身設計結合排灣族傳統圖騰和專屬百步蛇紋飾，用排灣語「kisamuljai」（一起加油！）的話語來鼓舞對方。

可口可樂表示，此次「可口可樂」台灣專屬對話瓶共6款設計，分別在「可口可樂」及「可口可樂zero」易開罐與寶特瓶包裝上，即日起在全台便利商店、超市及各大量販店販售，新包裝上市期間還有限定優惠。

(工商 )