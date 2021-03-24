2021年智慧城市展盛大進行中，諾基亞首次參加，釋出「城市即平台」理念，助力智慧城市發展永續移居目標的解決方案，也發表了與台灣在地夥伴合作數位轉型世代的新商機。

此次2021智慧城市論壇暨展覽，諾基亞展出全方位的智慧城市解決方案，包含了以IMPACT(Intelligent Management Platform for All Connected Things)進行物聯網裝置的資料蒐集、分析與裝置管理服務，進而提供了各種垂直解決方案，涵蓋智慧城市、公用事業、健康照護、車聯網、急難救助，及智慧家庭。而透過可操作的資訊平台整合維運中心IOC(Integrated Operations Center)，在智慧城市環境中，橫跨各種應用場景協調的數位操作系統，例如智慧廢物處理、智慧水管理、智慧建築、公共安全、行動特性分析。本次展出的相關解決方案尚包括：連接城市內各場域高性能寬頻網路的光纖網路、急難救助廣域網路WAN、Nuage SD-WAN、4G/5G專網、虛擬雲、安全維運，城市資料數據管理和整合維運分析平台，以及4G/5G專網於都市環境中的應用展示，例如有助於工地安全的環境感知系統、及提供港口和電力事業的關鍵型通信服務。透過數位服務的整合，實現智慧物聯網引領智慧城市的再升級。

諾基亞主張「城市即平台」理念，則採取系統協作模式，透過5G、物聯網和大數據分析等通信技術，彙整全市的公共服務、相關應用及城市中產生的各式資訊流於單一平台，以整合性的方式協助各單位緊密協同合作。諾基亞已於全球許多國家城市參與推動智慧城市專案。像是於芬蘭諾基亞總部園區所在的埃斯波(Espoo)打造LuxTurrim 5G生態體系，波蘭千年古城弗次瓦夫(Wroclaw)的智慧交通與銀髮照護推動，比利時魯汶(Leuven)智慧電桿建設，日本仙台市的無人機聯網海嘯預警專案開發等。透過具備安全性、擴展能力的智慧城市數位平台，將可更進一步用於推動城市經濟、促進社會持續創新增長。

(時報資訊)