悶了一年多，民眾終於有機會出國旅遊了！帛琉旅遊泡泡將於4月1日正式出行，參加旅客返台後僅須加強自主健康管理，不用居家檢疫，可以正常上班工作，十分受民眾期待，甫開放就湧入上千人報名秒殺首發航班，這也顯示國人在海外旅遊方面的高度需求。配合帛琉旅遊泡泡首發，富邦J卡特別推出團費最高8％回饋強力助攻，要讓卡友的幸福感隨著旅遊一起無限發泡！

北富銀表示，自從去年新冠肺炎疫情以來，世界各國基於防疫需要，對外籍客戶入境祭出嚴格管制，即使能夠入境，也需要配合進行來回至少28天的隔離檢疫，讓不少喜愛旅遊的民眾望機興嘆。現在，台灣和帛琉合作的首個旅遊泡泡即將成行，為滿足民眾在泡泡行程中的各項消費需要，富邦J卡也配合推出豐富的回饋活動，希望替民眾留下更愉快的旅程回憶。

即日起至2021/4/30，只要以富邦J卡於雄獅、東南、KKDAY、易遊網、五福、鳳凰等指定旅行社購買旅遊泡泡行程，團費單筆滿新台幣8萬元，即可享最高8％回饋（含原卡片權益，5％加碼部分上限新台幣5,000元）；至於在帛琉當地的消費，若以富邦J卡支付，則可比照日本同享3％回饋無上限權益。此外，符合於指定旅行社購買團費單筆達新台幣8萬的客戶，在出發前富邦J卡還會送上7天2GB上網卡，讓卡友出國旅遊不斷線！在帛琉旅遊泡泡成行後，主管機關也正研究與其他國家合作推出旅遊泡泡或商務泡泡的可行性。

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