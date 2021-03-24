卓君澤（左起）、艾璐與朱琦郁開心同框。（羅永銘攝）

RakutenGirls樂天女孩成員AIRU艾璐24日舉行寫真書《YOU ARE MY 艾》記者會，好友卓君澤、朱琦郁現身支持。艾璐分享寫真書從零到有的過程，藉此鼓勵紅心字會的弱勢家庭兒童勇敢逐夢，她的哥哥李杜軒是職棒球員，國中畢業就赴日求學，也曾在日本擔任模特兒，2017年瞞著家人報名LamiGirls選秀會，從數百位參賽者脫穎而出，即便當時有日商銀行的穩定工作，仍毅然入行。

艾璐除了寫真書《YOU ARE MY 艾》之外，更請到音樂製作人GN替自己打造一首新歌，「但是製作人看過我的寫真之後，又覺得我的眼神中，所散發出的感覺是屬於比較性感、成熟的味道，所以又將原有的歌曲，改成一首中慢板、帶有濃厚情感的歌曲」。她表示自己雖不是專業歌手，但真的非常喜歡唱歌，與寫真書同名的新歌〈YOU ARE MY 艾〉將在31日比賽前演唱。

艾璐過去曾在日本求學，對於當地價值觀有所觀察，她認為不倫這件事，日本比台灣接受度更大，「日本很多男生，即使結婚，也會在外頭拈花惹草，我曾被已婚人士示愛，對方已婚有小孩，還說快跟老婆離婚，但他結婚了當然不行」。她分享與日本男友交往經驗，「我不只一次被掐脖子，而且對方酒後還暴怒，然後事後再道歉，我當時整個喘不過氣，後來花了一段時間才分手」，現在的她單身中，理想對象是運動員、有上進心、孝順、比自己高，「年齡可以大十歲沒關係」。

(中時 )