卓君澤(左起)、艾璐與朱琦郁開心同框。(羅永銘攝)

RakutenGirls樂天女孩成員AIRU艾璐24日舉行寫真書《YOU ARE MY 艾》記者會,好友卓君澤、朱琦郁現身支持。艾璐分享寫真書從零到有的過程,藉此鼓勵紅心字會的弱勢家庭兒童勇敢逐夢,她的哥哥李杜軒是職棒球員,國中畢業就赴日求學,也曾在日本擔任模特兒,2017年瞞著家人報名LamiGirls選秀會,從數百位參賽者脫穎而出,即便當時有日商銀行的穩定工作,仍毅然入行。

艾璐除了寫真書《YOU ARE MY 艾》之外,更請到音樂製作人GN替自己打造一首新歌,「但是製作人看過我的寫真之後,又覺得我的眼神中,所散發出的感覺是屬於比較性感、成熟的味道,所以又將原有的歌曲,改成一首中慢板、帶有濃厚情感的歌曲」。她表示自己雖不是專業歌手,但真的非常喜歡唱歌,與寫真書同名的新歌〈YOU ARE MY 艾〉將在31日比賽前演唱。

艾璐過去曾在日本求學,對於當地價值觀有所觀察,她認為不倫這件事,日本比台灣接受度更大,「日本很多男生,即使結婚,也會在外頭拈花惹草,我曾被已婚人士示愛,對方已婚有小孩,還說快跟老婆離婚,但他結婚了當然不行」。她分享與日本男友交往經驗,「我不只一次被掐脖子,而且對方酒後還暴怒,然後事後再道歉,我當時整個喘不過氣,後來花了一段時間才分手」,現在的她單身中,理想對象是運動員、有上進心、孝順、比自己高,「年齡可以大十歲沒關係」。

(中時 )