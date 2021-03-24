長榮海運大型貨櫃輪長賜號擱淺卡在蘇伊士運河中間造成雙向堵塞，目前為止狀況尚未排除，由於蘇伊士為全球海運重要水路，外媒認為，若塞船狀況無法減緩可能影響油市，而國際油價受到此消息激勵大漲逾1%，一度來到58.3美元。

長賜號最大船身長度為366公尺，2019年才剛創下通過巴拿馬運河最大艘船隻紀錄，沒想到卻突擱淺，稍早長榮海運表示，疑似受瞬間強風影響偏離軌道，已敦請船東處理並回報事故原因。

長賜號卡船造成來回兩道超過百艘貨輪及油輪無法移動，根據埃及媒體透露至少需要兩天時間才能將狀況排除，油輪追蹤機構Tanker Trackers更於推特上表示，許多往返美國、阿拉伯及阿曼等地的油輪都因此無法通行。

針對卡船事件的經濟影響，外媒報導指出，若塞船狀況未能緩解，將可能影響對全球油價產生蝴蝶效應。今紐約與布蘭特油價雙雙上漲，紐約與布蘭特油價也有超過1%回彈，顯示投資市場持續關注卡船事件造成的後續影響。

至於長榮海運在台北股市的表現，今（24日）開盤下滑至41.95元，隨後多方買盤進場一度衝到43.95元，最終收盤落在43.7元，逆勢小漲0.95元或2.22%漲幅。

(中時新聞網)