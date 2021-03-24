據「France 24」23日報導，中國大陸駐法國大使盧沙野日前要求法國議員取消訪台，近日又辱罵法國學者邦達茲(Antoine Bondaz)為「瘋狗」、「小流氓」，引發法國輿論、學界與外交界的強烈反彈。法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）23日第二度召見盧沙野，表達大陸外交人員「潑婦罵街」式的外交手法，已踩踏法國底線並引發巴黎的不滿。當盧沙野才提到台灣，勒德里安更是直接打斷，讓戰狼外交瞬間踢到鐵板。

在勒德里安的要求下，法方早上再度召見盧沙野，以表達法方對其行為的不滿。外交部亞洲事務主任洛爾拉里（Bertrand Lortholary）開門見山地告訴盧，「陸使館的做法與公開評論學者，讓法方完全無法接受，也遠超過世上任何一間大使館能接受的底線。對國會議員、學者還有記者的辱罵、煽動與威脅，這些舉措已造成問題」。

法國外交部強調，已提醒盧沙野《維也納公約》的基本原則，並請使館嚴格遵守。法外交部還提到，召見盧沙野也有抗議北京外交部制裁若干歐洲國民的目的；其中，包括議會人權小組委員會副主席格魯克斯曼(Raphaël Glucksmann)。

大陸使館也在推特表示，盧沙野23日赴法外交部，目的在於討論歐盟制裁措施與台灣議題。不過，陸推特上沒說的是，當盧沙野一提到台灣時，法方隨即終止話題並表示下次再約，戰狼硬是吃了閉門羹。

法國官員表示，盧的態度讓雙方完全無法交集，更成為雙邊關係中的地雷。法方不想將其列為不受歡迎人士，並希望其停止攻擊。法國外交部發言人范德穆爾（Agnes von der Muhll）在記者會上指出，對於歐盟的關切，陸方不該透過攻擊學術自由、言論自由與民主自由作為回應。

事實上，陸方推特也證實，對於法方第一次召見，盧以已有行程安排為由加以拒絕。不過，負責歐洲事務的國務秘書波恩（Clement Beaune）則在訪問中表達對此說法的不信賴。他表示，不相信是行程問題，這也完全說不通。法國與歐洲都不是笨蛋；如果一國外長召見，身為大使的人就有義務前往會見。

至於被盧斥責為瘋狗與流氓的法國戰略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz），則表示法國外長召見的做法為必要的修正行為。他認為，盧想要批評國會參訪，這是他的權利；但是他無權干涉法國議員行程，也無權干涉議員與台灣官員會面。居高臨下的號令讓人無法接受。

他強調，盧的人身攻擊只會讓法國對大陸產生糟糕的印象。話鋒一轉，他也談到法國過去避談大陸人權問題，只是為了維護經濟利益；但這錯了。人權是核心議題，若法國無力捍衛價值、模式，那麼在這場對立中，陸方就會攻訐我們的理念體系。

勒德里安本人22日晚則在推特連番砲硃，陸方對歐洲議員、學者與外交人員的言詞與行為，完全無法讓人接受。已要求召見盧，並嚴詞提醒其言論。除了外交體系與學界的不滿外，盧顧人怨的行為更引發法國媒體的嘲諷，「France 24」歷數盧2019年任駐加拿大大使對華為小公主事件的評論，與駐法後對法國療養院的攻擊，將他形容為「不從事外交的外交大使」。

❝There is no place in Franco-Chinese relations for insults and attempts at intimidation against elected officials and researchers. We defend those who embody freedom of speech and democracy. Always and everywhere.❞

➖ @JY_LeDrian



1/2 https://t.co/DucK7mzXPu — France Diplomacy🇫🇷 (@francediplo_EN) March 22, 2021

由於楊潔篪日前在美中會談上嚴正駁斥美國務卿布林肯，沒有資格對大陸居高臨下的說話，引起大陸網民一片叫好；盧沙野似乎想仿效楊的做法，卻畫虎不成反類犬，引發法國激烈反彈。

誠如淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正所言，這種激烈言詞固然能讓陸方一吐百年來怨氣；但不論在美中會談還是法國，營造出的形象卻與北京一再強調的「永遠不稱霸」相左。

換言之，在北京真正全面「超英趕美」之前，為滿足內部民眾民族主義情緒，而過早訴諸情感式外交，只會讓全世界感到戒心，進而謀求「合縱」抗陸，而讓復興的大陸早夭。

(中時新聞網)