知名舞蹈老師KIMIKO與王家玄教授去年11月在屏東教會舉辦婚禮，夫妻倆互許感人誓言，讓現場許多人流下感動淚水，她也透露整場婚姻不僅以人為婚宴主軸，為了讓賓客感受「屏東人的好客及厚禮數」，更不惜成本贈送每位一隻「巨無霸龍蝦」，讓在場所有人驚呼聲四起。

KIMIKO昨（22）日在臉書分享去年婚宴照片，她透露這場以人為主軸的婚宴，細節安排以賓客感受「屏東人好客及厚禮數」為優先考量，場地佈置走簡約風，顏色以金、白、紫三色為主色調，營造到家裡作客的親切感，此外夫妻倆不僅手寫近200張座位名牌卡，每桌還放置超大張桌號卡及菜單，連桌次圖座位表都用大圖輸出200公分尺寸，讓賓客進場時能一目了然，菜色更是指定屏東特產，每道都由母親親自試菜後，再一道道細緻微調過。

我們的 #金甘蝦 主題婚宴 這是K媽媽同學 #梁校長 對我們 #屏東婚宴 的形容 2020/11/09 感動婚宴... 由 KIMIKO 發佈於 2021年3月22日 星期一

此外，婚姻程序走簡單、溫馨風格，更特別設計3小時完整歌單，從進場到送客所有音樂一氣呵成，加上預錄廣播及特製音效，盡可能掌控住每個環節及出菜時間點，不過最令賓客驚艷，莫過於筵席進行到一半，服務生先送來「特殊材質圍兜兜」的精美紀念品，接著端出每人一隻的巨無覇龍蝦，讓賓客們驚呼聲四起，原來巧思設計是為了讓賓客享用佳餚時，不用擔心會弄髒衣服。

婚姻大獲好評之後，KIMIKO表示整場婚姻策劃源自「擅長發想籌畫的雙魚老婆，徹底組織執行落實的魔羯老公」，更笑稱「職業病發作，把自己婚宴比照接活動辦理」，最後感謝雙方開明的家長，讓兩人能毫無包袱的量身打造屬於自己的婚禮，才能將體貼心意傳遞至每位親朋好友的心裡。

(中時新聞網)