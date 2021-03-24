反萊豬公投等4項公投預計在今年8月登場，因應民進黨將啟動305場下鄉座談，國民黨主席江啟臣今天在中常會宣布，4月將正式啟動分區說明會，製作相關說帖，從黨內幹部做起，宣導公投理念，再次呼籲民進黨政府，停止用扭曲污衊的方式抹黑人民意志的展現。

國民黨推動的「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投第二階段連署書已送交中選會，將在5月8日前完成查對，並在5月18日前舉行委員會議，確定公投案成立公告。

為了延續雙公投討論熱度，國民黨主席江啟臣下午在中常會宣布，黨中央已正式成立公投推動的任務小組，結合黨部、立院黨團及智庫三方力量，同時須結合地方黨部與各縣市民代共同推動公投工作，期待在4月正式啟動分區說明會，製作相關說帖，從黨內幹部做起，宣導公投理念。

江啟臣說，國民黨將透過一場一場的說明會，不但要確保基層支持者理解公投案的推動進度，更要盡力讓所有的國人在今年8月28日，支持國民黨所提出的公投案。

江啟臣也期盼透過其他公民團體的公投提案，讓全體公民展現自己的意志，決定國家的能源以及環保政策的方向，為目前執政困局解套。他再次呼籲民進黨政府，正面看待所有的公投案，停止用扭曲污蔑的方式抹黑人民意志的展現，更應該要尊重人民最終的決定，順從人民的意志。

除了公投案的推動，江啟臣也談到「疫苗採購調閱專案小組」，指目前已獲朝野初步共識，期望未來透過國會監督的力量，了解目前疫苗取得延遲的問題，在保密原則下，做好民主監督的工作，確保人民的血汗錢可以合理運用，儘速取得安全、有效、充足的新冠肺炎疫苗，進一步提高人民接種疫苗的信心，儘早達成施打的覆蓋率。

(中時 )