苗栗縣卓蘭鎮89歲詹姓老翁23日下午騎乘自行車，橫越卓蘭鎮農會前方道路時，遭貨車撞擊，老翁當場噴飛倒地不起，送醫急救仍不治。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮89歲詹姓老翁23日下午騎乘自行車，橫越卓蘭鎮農會前方道路時，遭貨車撞擊，老翁當場噴飛倒地不起，血流滿地，目擊民眾全嚇壞了，老翁經緊急送醫搶救仍宣告不治，警方初步調查，肇事的陳姓貨車司機沒有酒駕，詳細肇事原因有待釐清。

詹姓老翁昨日下午3時許，騎乘自行車橫越卓蘭鎮農會前道路時，被貨車攔腰追撞，當場失去生命跡象。陳姓貨車司機向警方供稱，當時開車行經卓蘭鎮農會前，突然發現老翁騎自行車橫越馬路，剎車不及才撞上。目擊民眾驚見老翁被車撞，全被嚇壞了，直呼場面很血腥。

警方表示，詹姓老翁被緊急送往台中市東勢農民醫院搶救，CPR30分鐘後，仍無法恢復自主呼吸，宣告急救無效。陳姓貨車司機訊後將依過失致死罪移送，詳細肇事原因有待進一步調查釐清。

苗栗縣卓蘭鎮89歲詹姓老翁23日下午騎乘自行車，橫越卓蘭鎮農會前方道路時，遭貨車撞擊，老翁當場噴飛倒地不起，送醫急救仍不治。（民眾提供／巫靜婷苗栗傳真）

卓蘭鎮民表示，事故路段路口經常有用路人橫越馬路又不看來車，因此汽機車駕駛人都要減速慢行。

警方表示，行人或騎乘自行車穿越馬路應謹慎注意左右來車，如設有行人穿越道依指示號誌行走，未遵守交通規則或車速一快就容易肇禍，呼籲駕駛人遵守交通規則及速限行駛，維護自身及其他用路人安全。

(中時 )