陸禁鳳梨後再爆禁鳳梨酥？ 立委高虹安：理由是豬油恐含萊劑

大陸因介殼蟲檢疫從3月1日起暫停台灣鳳梨輸入，外界盛傳將還會有後續動作。民眾黨立委高虹安今日（24）質詢經濟部次長曾文生時表示，接獲糕餅與物流業者爆料，大陸海關通知這個星期起，所有鳳梨製品如鳳梨酥等一概不收，原因是裡面的豬油恐含萊克多巴胺。曾則回應尚未接獲此消息，會盡快去了解。

高虹安表示，今日上午11點接獲糕餅與物流業者爆料，兩岸物流業者通知台灣糕餅業者，今日接到大陸海關通知，這個星期開始鳳梨製品如鳳梨酥等，只要成分內含鳳梨者一概都不收。高指出，物流業者向她表示，現在是大陸海關口頭先通知，目前尚未正式通知，詢問曾文生有無接到此消息？

曾文生表示，會盡快去了解。高虹安要求務必盡快去了解、這件事非常重要，並強調兩岸物流目前共有兩大管道，分別是政貿與小三通；小三通因時間較快速，是台灣鳳梨酥等生鮮食品業者賴以維生的管道，政貿則光抽驗就要拖一個月，若曾身為次長至今沒掌握消息，在情報蒐集能力上恐怕有待加強。

高虹安指出，其實早在2月27日台灣鳳梨遭禁前，大陸媒體《今日頭條》上就已揭露，禁完鳳梨大陸後面還有招，裡面內容相當驚悚，包括會禁台灣香腸及其他含有豬肉、豬油的食品，禁鳳梨至今已過好一段時間了，如今看來該媒體內容具有一定參考價值。

高虹安詢問曾文生，對於大陸禁豬肉及豬油食品影響層面的了解。曾表示，台灣政府不樂見大陸採取不正常的貿易手段，也對此感到不正常，後續會持續關心並予以譴責。高追問，若鳳梨酥真的被禁，經濟部會怎麼做？曾表示該項禁止傳聞並無具體理由，高稱陸方有告訴業者，理由是「鳳梨酥內含有豬油」，因豬油可能含有萊克多巴胺；曾則強調，台灣到目前未止並無萊豬進口，這是目前統計確切的數字，並強調所有食品都應通過合理的檢驗標準，否則其中可能包含太多不正常的貿易手段，他認為這對兩岸關係並非好事。

(中時新聞網)