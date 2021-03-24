台灣日前首日接種英國牛津大學和阿斯特捷利康合作開發的AZ疫苗，行政院長蘇貞昌和衛福部長陳時中捲袖施打全台第一針，但因為全程不公開，遭外界質疑是打假針。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（24日）在記者會上表示，沒證據做指控的人，會交給法務單位來研究。

今天外界詢問，蘇貞昌因為沒有公開施打疫苗，遭網路上許多人指控是打假疫苗。對此，陳時中回應說：「指控的人，憑什麼做這樣的指控，我們會交給法務單位來，若指控沒有證據的話會邀請法務單位來做研究。」

(中時 )