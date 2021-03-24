搶攻復健商機，承業醫（4164）24日宣布，旗下全資子公司久和醫療與怡仁醫院合作設立的機器人復健中心正式在桃園開幕，這是承業醫獨家代理日本Cyberdyne機械外骨骼HAL設備（外骨骼機器人），也是國內首座機器人復健中心，未來不僅可為承業醫高毛利之醫管收入帶來全新動能，也為台灣復健治療帶入一番新氣象，指標意義濃厚。

Cyberdyne外骨骼機器人具有主動及被動兩種訓練模式，能夠有效讀取人類大腦透過神經向肌肉發出的生理訊號，協助使用者完成其「打算要做」的動作，如站立、行走等等，主打「以使用者意志為中心」的訓練方式，國外已有研究發表，結合HAL的療法確實有助於脊髓損傷以及中風的恢復。

台灣脊髓損傷人數約有2.3萬人，每年新增案例超過1,000名；中風人數更是超過23萬人，且每年新發人數逾4萬名，數量相當可觀。目前市場上機器人復健收費行情約為30分鐘收費新台幣3,000~5,000元，療程次數視患者情況各異，平均每人約需進行10次治療，推估外骨骼機器人運用於醫療市場的規模逾百億。

目前Cyberdyne的醫療機器人已經成功進入歐、美、日三個指標市場，承業醫希望藉由機器人復健中心的成立及推廣，使台灣的患者也能受惠。

積極引進新產品的承業醫，日前董事會已通過每股配發現金股利2.01元，配發率近80％，較前一年度大幅提升。

(工商 )