泰安產物保險邁入60週年3月24日舉行喬遷慶典暨泰安產險在泰安鄉公益活動20年慶，泰安產險董事長李松季更許諾今年捐助1萬名弱勢團體的微型保險，作業界典範。

泰安產險深刻體認「保險事業是社會公器」的理念，秉持「長期」、「專注所需」、 「員工投入」 的信念，該公司自2002年起持續20年，累積捐助數千萬元經費，關懷泰安鄉泰安國中小原住民學童的教育與身心發展。

泰安產物保險董事長李松季表示，他非常欽佩金管會主委黃天牧在保險局長任內，於2009年開始推動微型保險，提供弱勢族群，基本保險保障，架構更好的社會安全網，泰安也是第一家推出「團體微型保險」的產險公司，在六十週年致詞時推崇黃天牧是「台灣微型保險之父」，並許諾今年捐助1萬名弱勢團體的微型保險，來響應黃天牧的仁心德政。

泰安產險除了是第一家產險推出微型保單之外，也是第一家推出UBI保單，在台帛旅行泡泡首發前，泰安產險更是第一家率先推出專屬旅行泡泡綜合保險的產險公司。

泰安產險在24日喬遷慶典時，金管會主委黃天牧與金管會保險局局長施瓊華、台積電創辦人張忠謀董事長暨夫人，泰安產險董事長李松季、副董事長陳致遠、以及保發中心董事長桂先農、壽險公會理事長黃調貴等共同為新大樓剪綵。

金管會主任委員黃天牧為了鼓勵金融機構實踐ESG，特來見證泰安產險持續20年投入泰安鄉公益活動的善舉，他並以「松樹千年翠，不入時人意」期勉泰安產險在下一甲子，四季長春，永續發展，成為業界典範。

泰安產險除了持續20年，累積捐助數千萬元經費，關懷泰安鄉泰安國中小原住民學童的教育與身心發展之外，也從2009年起則透過聘請師大心理諮商師到校輔導學童心理上建立自信自立，並防制霸凌。另於2020年再投入「超前部署酒駕預防：青少年輔導計畫」，教導青少年養成情緒調節與自我管理的能力，並傳遞不當飲酒風險等公益活動。

(工商 )