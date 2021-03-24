國發會主委龔明鑫24日出席「智慧城市展—大南方-新南向國際智慧城市論壇」致詞時表示，政府在智慧城市領域超前部署，「前瞻2.0」中，特別匡列950億元將投入數位轉型的基礎建設工作，其中的490億是用來5G基礎建設，在此基礎上，智慧城市將有更多應用。

龔明鑫提到，台灣的智慧城市展已經是全亞洲最大，全球也是首屈一指的，尤其是很多東南亞代表參展後，才發覺台灣有這麼多好的解決方案，想與台灣合作，這也奠定未來智慧城市系統輸出的基礎。

更重要的是，龔明鑫說，電動機車也加入智慧城市系統輸出的「國家隊」，過去經濟部工業局、國發會共同推動「智慧城鄉」方案，累積了223個解決方案，其中一部分已經輸出海外，這些解決方案對於智慧城鄉領域有很大幫助，智慧城市因為5G、AIOT導入而使服務更加乘。他也期待，疫情後，最快是今年年中之後，若國際疫情緩和，台灣就可伺機啟動與東南亞的合作。

龔明鑫也說，政府也在智慧城市領域超前部署，前瞻2.0中，特別匡列950億進行數位轉型的基礎建設工作，其中490億是用來5G基礎建設，在此基礎上，智慧城市將有更多應用。

龔明鑫舉例，像是中華電信已和東南亞的電信業者展開合作，將可替未來台灣與東南亞國家分享智慧城市系統解決方案時，打好基礎，長期來看，當台灣與東南亞夥伴發展出更好的解決方案，台灣在世界的5G垂直整合應用扮演關鍵角色，這是將是未來3～4年台灣發展目標。

(工商 )