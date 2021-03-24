捷運局長陳文德2年前斬釘截鐵稱棕線2022年「可以」開工。(蔡依珍攝)

陳文德去年質詢改口稱2022年「應該可以」開工。(蔡依珍攝)

牛煦庭質疑陳文德改口。(蔡依珍攝)

陳文德和牛煦庭對賭6.8萬份雞排

陳文德和牛煦庭對賭6.8萬份雞排

桃園捷運棕線綜合規畫去年底報交通部，市長鄭文燦力拼任內發包，龜山區不分黨派議員都批評太慢，無黨牛煦庭甚至當場播放捷運局長陳文德2年前備詢斬釘截鐵稱2022年可以開工的影片，如今改口稱只能拚綜規審定，痛斥公然說謊，根本是詐騙集團、亂開支票，至今仍不敢講真話，怒摔工作報告憤而離席，連綠營議員也不看好，擔憂棕線成「終線」。

陳文德直言，過去規畫輕軌高架比較容易達成，市府考量地方意見和工程可行性，鬧區5站從高架化改地下化，全長縮短為11.38公里，但總經費提高180億，增加的經費如何因應必須跟中央充分溝通，強調捷運局都按照期程規畫持續推進，會盡最大努力拚任期內完成綜合規畫報告審定。

牛煦庭當場播放2019年質詢影片，當時和陳文德對賭，棕線2022年、議員和市長任期屆滿前開工的話，牛要請沿線6.8萬居民吃慶賀開工的雞排，當時陳信誓旦旦地說：「你輸的機率蠻高的！」並斬釘截鐵稱「可以」開工，隔年詢問變成「應該可以」，到今年卻變成「只能拚審定通過」，讓他痛斥根本是詐騙集團，要他兌現承諾請吃雞排。

牛煦庭說，2018年選舉時龜山傳言，讓市長鄭文燦連任，綠線捷運隔年就能開工，他當時就認為變數多，可行性報告後還有綜規、環評、財務規畫，還要上網招標才有可能開工，「講真話」說不可能，開宗明義說要公車先行，惹來「唱衰地方」的罵名，如今卻印證他的擔憂。

牛煦庭直言，高架地下勢必增加行政程序跟成本，誰不知道會因此延宕，但鄭文燦只要到龜山必為棕線畫大餅，任期6年過去仍在紙上談兵，痛斥當官都不敢說實話，都用「力拚」、「最快」等話術欺騙鄉親，從市長到局長，沆瀣一氣騙好騙滿，政策喊出來做不到沒人要負責，先喊先贏功能都是自己的，做不到再用各種理由推託卸責，「捷運搞到頭髮都白了還是看不到！」憤而摔工作報告離席。

民進黨議員林俐玲也說，龜山人引頸期盼的棕線，從前縣府喊2024年完工，如今恐要拖到2031年，呼籲捷運棕線不要變成「終止」的線。議員陳雅倫則說，市長施政報告喊要在任內發包，要陳文德有信心就要全力輔佐市長，強調龜山人聽捷運聽了20年，一定要全力爭取。

陳文德說，當初可行性報告通過時，是全線採輕軌高架，因尚有與民宅過近等問題，中央要求檢討，市府通盤考量並廣納地方意見，改為5站地下、3站高架，經費從195億提高到375億，也要再增加1年的時間，強調綜合規畫比可行性報告更細膩和嚴謹，也打破原來天花板，目前最主要是經費問題，增加的180億希望中央也能挹注，不要只有市府埋單。

陳文德說，綜規去年底提報中央審議，交通部已辦初評跟現勘，接下來要開審查委員會一一釐清問題，捷運局將爭取，仍以綜規核定後8年完工通車為目標持續努力。

(中時 )