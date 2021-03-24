法國綠電業者「夏爾特拉」旗下的子公司雷克電能建置的佳里水面型太陽能光電場，24日舉行啟用儀式。（劉秀芬攝）

位於台南佳里、七股交界一處農塘，因地主未加以利用，長期來被丟置垃圾，於台南已建置多處水面式光電發電場的雷克電能，與地主合作，透過土地變更案，興建一處水面型太陽能光電場，年發電量超過170萬度電，約為500戶家庭的年度用電量，地方上對閒置農塘有人整理利用，也樂見其成。

由法國綠電業者「夏爾特拉」旗下的子公司雷克電能負責建置的水面型太陽能光電場，24日舉行啟用儀式，台南市議員蔡蘇秋金、七股區後港里長蘇龍標也到場參加，期待光電公司能維護好環境。

「夏爾特拉」前進台灣深耕市場已經4年多，子公司雷克電能在台南已完成多處水面式的太陽能光電廠，包括2019年於樹谷園區完成「風之谷、樹之谷」光電場。

雷克電能公司表示，佳里水面光電場採取「Hydrelio」設計，創新的浮筒系統在施工時不需使用大型機具即可組裝，且浮筒材質穩定性極高，不會產生有害物質造成水域或是周邊環境的危害，發電機組建置容量總共1251.72 kWp，預計首年發電量達1,736,135度電。

夏爾特拉暨雷克電能台灣區總經理葉士德表示，目前也與農委會及水產試驗所合作，希望明年可以在「漁電共生、農電共生」領域做出具有突破性的研究，希望能替廣大的農漁業戶提供更具有經濟效益的開發方案，兼顧環境生態與綠能發展。

(中時 )