英特爾蓋新廠搶單衝擊台積電股價今(24日)重挫，終場收在576元，下跌18元，距離1月21日創下的679元高點，已經跌了103元，不過，散戶仍以行動力支持台積電，盤中零股成交量高達698萬股，刷新歷史新高。

台積電股價今日開盤即重挫23元，以571元開出，跌破季線，來到近2個多月來的新低，終場收在576元，下跌18元。

台積電股價雖然自17日除息後一路貼息，股價持續下滑，今日又因利空消息重挫，較679元高點已經足足跌了超過100元，但從零股交易來看，散戶投資人似乎漲也買、跌也買，今日盤中零股成交股數高達698萬6392股，刷新1月22日因股價創新高後所創下的671萬股紀錄，成交金額40.57億元。

台積電開盤股價重挫，即有不少網友在批踢踢股板留言要買股力挺台積電，「不相信台積就這麼會趴掉」、「買台積電的很多人都是類似定存抱長期好嗎」，但也有網友持保留態度說「套牢的都安慰自己是長期投資...」、「外資一定會把融資洗掉才會回頭啦」、「台積電我們300見」。

倫元投顧總經理錢冠州則是建議投資人不要急壓，最好慢慢布局，可以利用像今天這種跌幅2%以上的時候分批逢低承接。

(中時新聞網)