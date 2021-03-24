為深耕新北技能教育，教育局結合產業資源，讓台企提供技職學校資源、實習機會。新北高工推動產學合作，與國產企業國瑞汽車、台北城市科技大學合作，簽訂3＋4策略聯盟，供給學生商用車維修的實習機會，培育汽修科人才。國瑞汽車今贈送2台油電混合動力車，供校方做教學實習設備，學生也當場演示操作。

新北高工代理校長張其清表示，校方與國瑞汽車已合作17年，去年該廠商就曾捐贈240萬的HINO中型商用底盤車硬體教學設備，今年再次獲贈全新油電混合動力車，提供學校實習使用，校方近年來積極推動產學合作，引進外部資源結合專題實作，盼學生能接軌業界。

國瑞汽車總經理林永裕表示，公司長期支持技職教育，希望以此創造合作雙贏，由學校提供知識、技術，企業界則提供最新產品設備，結合理論和實務可讓技職教育與時俱進，讓畢業生與社會無縫接軌。新北高工高三生廖克濠表示，油電混合車是未來趨勢，企業捐贈新車，對「節能車輛選修實習」課程相當有幫助，可以更加瞭解不同車輛的性能結構。

新北市教育局表示，市府2019年推動4年4億元「贏得未來·技職人才」計畫，盼能提升技職品質，在專業技職部分，推動新產官學合作，結合產業資源深化技職績效，此外市府也推出產學攜手、建教合作、雙軌旗艦等專班，給學生產業鏈結機會，並讓教師到公民營產企業研習，增加實務經驗，企業捐贈教學車輛，不僅是產學結合的重要項目，也盼拋磚引玉，能有更多企業響應加入。

(中時 )