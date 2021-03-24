現代人生活忙碌，不少人早餐選擇以麵包填飽肚子。營養師朱瑞君日前在臉書PO文，點名6種麵包吃多不僅會變胖，甚至還會讓白天精神很差，包括奶酥麵包、肉鬆麵包、菠蘿麵包、糖粒甜甜圈、可頌及紅豆吐司，建議將麵包的比例減少，多攝取蛋白質，能幫助注意力集中。

朱瑞君日前於個人臉書粉專《輕鬆瘦營養師 朱瑞君》分享，市面上很多麵包都含有大量的碳水化合物，吃多不僅會造成身體負擔，還會發胖，孩子吃了可能影響上學時的精神，容易昏昏欲睡。

從朱瑞君分享的圖表可見，早餐吃了會讓人精神更差的第一名為是奶酥麵包，熱量452大卡、碳水化合物59.8克；第二名肉鬆麵包，熱量也有356大卡，碳水化合物達39.5克；第三名，菠蘿麵包，熱量291大卡雖然比第一名少一些，但碳水化合物39.7克，不輸第二名的肉鬆麵包。第四名至第六名別是糖粒甜甜圈、可頌及紅豆吐司。

營養師朱瑞君於臉書分享6種麵包，不僅含有大量碳水化合物，吃多還容易造成肥胖。（圖／翻攝自輕鬆瘦營養師 朱瑞君臉書）

朱瑞君解釋，吃過多的精緻碳水化合物，會使消化速度變快，進到腸道很快就會分解成葡萄糖吸收，血糖就會快速上升，身體為達到平衡會釋放胰島素，多餘的葡萄糖會轉為肝糖，過量的就會轉成脂肪堆積，當血糖下降時，身體就會出現昏昏欲睡、注意力渙散的情況。

朱瑞君建議，早餐可以將麵包的比例減少，攝取足夠的蛋白質，蛋白質可透過奶製品、豆漿、雞蛋、魚及肉補充，搭配少量澱粉，能夠幫助白天注意力集中，且比較不會有飢餓感。

(中時新聞網)