針對近期房地合一2.0修法，將現行短期持有定義拉長，持有時間必須更久才能減輕稅。據永慶房屋2021第二季網路會員調查顯示，73%消費者表示支持拉長短期持有定義，認為能藉此壓縮短進短出的投機客操作房價的空間，使房地產不再淪為投機客炒作的標的，最終讓房價回歸供需基本面。

永慶房屋2021第二季網路會員調查，全台認為房價看漲的比例由上季的58%增加1個百分點至59%，顯示近六成消費者看漲房價，看漲比例維持高水位。永慶房屋業管部協理謝志傑分析：本次調查時間是在行政院通過房地合一2.0前，在全球量化寬鬆續行下，市場游資充足，部分資金流入房市，讓房市熱度加溫，看漲比例持續維持高檔，顯示消費者對房價有上漲的預期。不過，在政府陸續推出限貸、查稅、實價登錄2.0以及房地合一2.0修法等打炒房政策後，抑制炒風，消費者對於房價預期是否改變，值得下一季繼續觀察。

據本次調查結果顯示，發現54%消費者認為2021年就是購屋好時機，顯示消費者認為國內經濟轉佳加上政府積極推出打炒房政策下，認為房價仍有緩漲的可能，因此，認為2021年即是進場購屋的最佳時機。

自去年12月開始，行政院祭出「健全房市方案」，也啟動第一波打炒房措施，包括央行宣布選擇性信用管制、金管會實施不動產專案金檢、內政部聯合稽查預售屋以及實價登錄2.0立法三讀通過，本次調查時間在第一波「健全房市方案」相關措施後，那麼，消費者對於第一波「健全房市方案」有什麼看法呢？謝志傑表示，48%消費者認為第一波「健全房市方案」可以有效打擊炒房。

若以七大都會區來觀察，其中，台中、台南與高雄的消費者感受最深，認為「健全房市方案」打擊炒房具成效，占比在49%至53%之間；若從年齡層來看，除了30-40歲的消費者中認為有效打擊炒房的比例較低外，其餘在30歲以下以及40歲以上都有超過半數的消費者認為第一波「健全房市方案」可以有效打擊炒房。

(時報資訊)