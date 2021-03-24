趁著投資人對該產業的興趣高漲之際，自動駕駛卡車新創公司TuSimple Holdings Inc亦跟進其他許多同業腳步，周二提出在美國首次公開發行（IPO）的申請。

TuSimple未透露預計發行的股票數量與發行價格區間。

包括谷歌旗下Waymo和中國小鵬汽車在內，全球數十家新創公司、汽車製造商與大型科技公司都在加快自動駕駛車系統的開發工作，以搶占這個已經成為未來產業顯學的技術所帶來的龐大商機。

其他自動駕駛車公司，如Velodyne、Luminar Technologies和Aeva，也已經在最近申請上市，相中都是正處於歷史性榮景的美國資本市場。

根據Refinitiv與Dealogic提供的數據，去年企業透過IPO籌集的資金達到1670億美元，創下歷史新高，而今年截至3月，包括空殼公司在內，IPO籌集的資金已經遠超過1000億美元，這表示全年可望再寫新猶。

在福斯商用卡車部門TRATON SE與優比速（United Parcel Service Inc）支持下，總部位於加州的TuSimple正在與納威司達 （Navistar International）合作開發自動駕駛卡車，預計將於2024年投入生產。

TuSimple去年7月與UPS及波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）旗下批發供應鏈部門McLane結盟，共同推出自動駕駛貨運網，並宣布可望在2024年於全美投入營運。

TuSimple去年營收成長逾1倍，達到180萬美元。惟歸屬於普通股股東的淨損仍達1.988億美元，較2019年的淨損1.45億美元擴大。

摩根士丹利、花旗與摩根大通是該公司IPO的主要承銷商。

(時報資訊)