工業電腦廠凌華(6166)宣布推出首款SMARC 2.1版人工智慧模組（AIoM），整合恩智浦的神經處理器（NPU）、視覺處理器（VPU）、鏡頭影像訊號處理器（ISP）及繪圖處理器（GPU）運算，搶攻工業物聯網／智聯網（IoT/AIoT）及智慧家庭、城市等未來應用商機。

凌華表示，此款人工智慧模組搭載恩智浦（NXP）的新一代i.MX 8M Plus系統單晶片（SoC）及四核心Arm Cortex-A53處理器，為邊緣機器學習推論提供高達2.3的每秒兆次運算數（TOPS），適合應用於搭配機器學習、視覺系統與智慧感測器等，以實現工業決策。

恩智浦半導體MPU生態系統總監Robert Thompson表示，與凌華的長期夥伴關係及合作，將使雙方能繼續推動更多未來市場創新。此款AI人工智慧模組非常適合工業邊緣應用，雙方未來將持續提供具競爭力的解決方案。

凌華資深產品經理Henri Parmentier表示，SMARC AI人工智慧模組是AI的未來，此次推出的SMARC 2.1模組，將讓AI智慧型嵌入式系統的開發人員建置兼具成本效益與創新的設計，專為需要高效能機器推論學習的惡劣環境而打造。

凌華表示，SMARC 2.1模組提供的邊緣智慧、機器學習和視覺運算功能，可消除對雲端的依賴、並保護個人隱私，目標用途包括智慧家庭和居家自動化、智慧城市、物流、醫療診斷、智慧建築、智慧零售，以及機器視覺、機器人、工廠自動化等工業物聯網場域。

凌華尚未公布2020年財報，受新冠肺炎疫情影響，去年自結合併營收96.36億元、年減8.18％，為近4年低點。去年前3季歸屬母公司稅後淨利1.71億元、年減46.63％，每股盈餘（EPS）0.79元。2021年前2月自結合併營收12.55億元、年減12.02％。

不過，凌華董事長劉鈞指出，隨著疫情干擾程度降低，客戶需求已經「醒來」，首季接單年增達4～5成，需求相當強勁，看好動能將自3月起增溫。雖然零組件缺料程度加劇、坦言搶料壓力頗大，並規畫調漲產品報價5～10％，仍樂觀看好今年營運表現一定會比去年好。

(時報資訊)