記憶體模組大廠威剛(3260)今(24)日通過2020年財報，每股稅後淨利6.1元，並決議2020年每股擬配發3.5元現金股利，以今日收盤價80.4元計算，現金殖利率4.35%。威剛並看好第二季NAND Flash及DRAM市況。

威剛去年合併營收為322.27億元，年增26.07%，平均毛利率14.82%，較2019年11.07%提升近4個百分點。在營收與毛利率同步放大之下，全年營業利益躍增至18.88億元，稅後淨利13.61億元，年增231.58%，歸屬母公司業主淨利13.51億元，年增2.27倍。以加權平均股數2.21億股計算，每股稅後淨利6.1元，為近3年來新高。

展望記憶體走勢，威剛表示，因晶圓代工產能吃緊導致SSD控制IC供貨受限，帶動NAND Flash消耗量擴大，加上智慧手機、資料中心需求持續回溫，NAND Flash市況優於預期，合約價已提前在上半年漲價，第二季不僅價格出現上升走勢，出貨量表現也將淡季不淡。看好NAND Flash產品於第二季價量雙漲，對公司營運及獲利表現可望有加乘效益。

DRAM方面，威剛指出，上半年NB、智慧手機、資料中心三大應用持續熱絡，隨著電子產品新機上市，可望再拉升整體記憶體需求量，而非傳統應用的車用電子也將於第二季起，成為另一項爭奪上游產能的重要因素，預期上半年DRAM市況將供不應求，價格走勢穩中續強。

威剛去年第四季營運仍穩，去年第四季合併營收88.64億元，單季毛利率12.44%，營業利益為3.22億元，稅前淨利5.22億元，稅後淨利3.17億元。歸屬母公司業主淨利為3.13億元，每股稅後淨利1.41元。單季DRAM營收比重為42.02%，SSD占比35.74%，記憶卡、隨身碟及其他產品為22.24%。

(時報資訊)