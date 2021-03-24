中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥24日表示，23日已赴桃園機場勘查旅遊泡泡的動線，4月1日首飛帛琉當天，飛機若是當天下午1點半起飛，將安排旅客早上8點起陸續到機場報到、進行採檢。換言之，旅客從抵達機場到飛機起飛，預計將花費5.5小時。

陳宗彥表示，旅客是一團一團各自在機場集合，並將以「團」為單位進行採檢，醫護人員將會把檢體以「團」為單位送到衛福部桃園醫院送檢，再送回機場，預計採檢到拿到紙本報告，共需花費3.5小時，並希望在登機前2小時完成檢驗程序。

陳宗彥提到，在非管制區有規劃2處可供休息、逛街的地方，旅旅遊泡泡的旅客返國入境時，已將會與現有航班旅客分流，就算是入境逛免稅店時，也會是分流狀態。

至於外傳華航打算把航班的起飛時間從下午1點半，提前到早上10點半，或中午12點，陳宗彥回應，華航過去飛帛琉的定期航班都是下午1點半起飛，華航想要調整時間，不過指揮中心建議維持下午1點半的起飛時間，華航尚未定案。

陳宗彥說，規劃讓所有旅客在三小時半之內完成檢驗程序，讓每個旅客都拿到紙本採檢證明，下午1點半的起飛、旅客早上8點就要到機場，若起飛時間提前，旅客得更早到機場，建議旅客抵達機場的時間不用太早。

(工商 )