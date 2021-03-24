今年絕對比去年好。國泰金控與台大產學合作團隊24日宣布其對2021年台灣經濟成長率預測，由先前的3.2％大幅調高到4.2％，提高一個百分比之多，同時最樂觀的情況是預估今年經濟成長率可達5％，最差也有2.5％，有8成的機率落在此一區間。

去年因為台灣疫情控制得宜，生產活動受限有限，及新興科技應用，車用電子與遠距商機需求暢旺，去年第四季台灣經濟成長率達5.1％，創2011年第一季以來的新高。

新的一年，主要是新冠肺炎疫苗的施打逐漸推廣，疫情後國內外景氣復甦明顯，國泰台大團隊預估美國今年經濟成長率5~7％，歐元區是3~5％，大陸則有7.5~9％，等於三大經濟體景氣觸底反彈，大幅成長。

國泰台大團隊主持人之一徐之強表示，主要是民間消費恢復成長、民間投資及國外需求增加，可望帶動出口繼續成長，讓台灣經濟可相較去年大幅成長，2月以來已有七家券商預估台灣經濟成長率逾5％以上。

去年下半年台灣經濟成長率為4.8％，但上半年因新冠肺炎影響，只有1.3％，全年經濟成長3.1％，徐之強預估，今年上半年會延續去年下半年的經濟成長動能，亦可能有5％以上成長率，下半年可能出些一些反轉，預估成長3.5％，全年預估4.2％。

(工商 )