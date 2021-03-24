行政院規畫2階段組織改造，首波名單出爐，包括增設數位發展部、科技部改制國家科學與技術委員會，及國防部後備動員署，預計最快3月底送行政院會通過。行政院表示，原則上新部會人事、預算暫時不會增加，一旦立院通過組改法，3個月內就會掛牌，目標今年底前完成首波組改。

行政院首波組改名單涵蓋增設數位發展部、科技部改制國家科學與技術委員會，及國防部後備動員署。其中，新增設的數位發展部備受矚目，將涵蓋展數位經濟、提升數位服務、提供資訊通訊安全等三大核心業務。

政院日前證實，數位發展部的組改法案，包括整併國家通訊傳播委員會NCC通訊傳播產業與輔導業務、科技部、交通部郵電司、經濟部工業局部分業務、國發會資管處，另納行政院資安處升格為資安署。

配合組改法修法，國防部將新設「後備動員署」，規畫將整合原本分善在各縣市的後備指揮部，以作戰為導向合併到作戰區邊館，並強化後備軍人召集訓練及動員能力，要讓後備役也有及戰力。

科技部將改為「國家科學及技術委員會」，重回過去國科會角色，其組改內容僅名稱上微調，組織不會有太大變化，科學園區業務也不會切出去。

政院官員表示，院會通過首波組改草案後，一旦立院通過組改法修法草案，新成立的部會3個月內就會掛牌，目標今年底前完成首波組改，原則上今年度不會增加增加人事預算。

(中時 )