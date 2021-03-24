越南出美女是真的！有名叫「Asa」的網紅來自越南，臉蛋姣好、皮膚白皙又滑嫩，還有宛如真人版娜美的不科學體態，原來她是喜愛拍大尺度辣照的健身網紅，時常秀出噴鼻血的角度，在網路上小有名氣。

Asa留著清純的黑色及肩髮，長得又相當甜美可愛，但作風卻很反差，近日她到路邊攤點了一碗米苔目，笑說自己沒化妝、沒洗頭髮，希望不會被認出來，雖然自虧沒打扮，但照片中的她還是一樣漂亮，而且穿著一件細肩帶米色低胸小背心，不僅大膽露出豐滿北半球，還遊走危險邊緣，疑似沒穿內衣、讓點點出來見客，網友根本醉翁之意不在酒，忍不住把餘光瞄向胸前重點，留言大呼：「寶貝一如往常的性感」、「你很美麗」、「我怕我不能集中精神吃食物」、「美味」等，Asa打趣的用雙關法回覆：「是我還是食物？」

不只如此，Asa對自己的蜜桃臀也相當有自信，曾穿著幾乎快包不住美尻的牛仔短褲走上街，褲子的剪裁很特別，正好在兩塊臀肉的中央開洞，股溝處僅有一條細線，再度引起網友暴動，不禁狂讚：「太性感了」、「我的天啊 ！太誘人了」，還有粉絲好奇她結婚了嗎？Asa回覆：「沒有」表明自己單身中。

不過，Asa的身材也是靠後天努力的，她曾在IG限時動態開放網友問問題，被問到一周鍛鍊幾次，親自解答至少運動3次、一次90分鐘，並曝光自己踩著飛輪的短影片。

(中時新聞網)