僑泰高中舉辦線上「春季日本教育暨留學展」，校內應用日語系師生開心與日方學校互動。(僑泰高中提供／林欣儀台中傳真)

新冠肺炎疫情席捲全球，使得世界各國門戶深鎖，為維持學校師生與國外交流，僑泰高中應用日語科應台日交流協會邀請，將原本規畫在校內舉辦的「春季日本教育暨留學展」，改為電腦視訊方式連線舉辦，現場只見僑泰師生與日本學校熱情互動，場面熱絡。

僑泰高中指出，學校舉辦的線上留學講座，是由外語商業專門學校、Hospitality＆Tourism專門學校接力登場，主要開放應日科三年級學生參加，他們透過連線方式、與日本學校師長進行對話，針對自己未來留學規畫提出相關問題，也檢視三年在校所學日文的成果。

除了三年級學生開心與日方師生互動，現場也開放部分一、二年級學生旁聽，部分未來有興趣赴日留學的學生特別感興趣、直呼真是學到一課，也深刻了解語言對於國際移動的重要。

僑泰高中應用日語科主任陳正哲表示，科上秉持多元教育方針，不侷限在傳統的聽、說、讀、寫教學，常透過專案計畫搭配課程，帶領學生多元應用所學日語。在本次講座之前，科上也曾與日本高校進行類似視訊交流，並安排學生參加日僑國小「秋之祭典」，透過真實情境的接觸，幫助學生靈活運用日語。

僑泰高中校長溫順德說，學校多年來積極推動國際教育交流，除固定辦理國際教育旅行，也安排國外姊妹校來參訪，這兩年因疫情爆發、改採線上視訊模式交流，也是另一種不同的體驗，盼透過網路與外國學校互動，能跨越疫情的藩籬，拓展學生國際視野，並增進學生未來的國際移動力。

(中時 )