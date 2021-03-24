許多人身上有痣就想要點掉，尤其是臉上的痣更是覺得礙眼，但從面相學來看，如果是吉痣，千萬不能點掉，因為這些痣可以讓運勢增旺，運勢命理網站「知命命理」分享，手指、下巴、眉中如果長痣，是旺財的象徵，將有財富伴隨一生；如果眼尾長痣則代表桃花運佳，能遇到好姻緣，此生能夠和體貼的另一半共度餘生。

▍1.手指有痣

人的手指，代表的是一個人的命運走向，如果一個人的手指上有痣，說明此人一生貴人運勢強，能夠逢凶化吉，大吉大利，生活中將會好運加身，富貴多金，不過這種人非常稀少，所以如果身邊有這樣的人，一定是富貴加身，好運不斷，一生不愁，財富滿滿，賺錢速度非常快。

▍2.下巴有痣

下巴在相學中被稱為「地閣」，掌管一個人的事業運勢和晚年的財富運勢，而在痣相學中，男人的下巴上長痣主財富，稱為「財富痣」，這樣特徵的男人頭腦比較聰明，有經商的天賦，他們在商業上有特別敏感的洞察力和嗅覺，能夠穩穩抓住機遇，扶搖而上，若是進行投資理財，也能從中獲得豐厚的利潤，財富伴隨一生，順遂無憂。

▍3.眼尾有痣

眼尾是夫妻宮所在的位置，從一個人的眼尾是否有痣可以看出夫妻關係，若是一個女人的眼尾長痣，這是吉利的面相，這說明夫妻兩人關係友好，平時不會經常吵架，能夠遇到呵護和疼愛自己的另一半，兩人一輩子都會過的很好，婚後夫妻更是恩愛。眼尾有痣的女人有桃花運，平時不缺乏追求，但是這種人若是有了婚姻生活，她們就會專心致志，不會背叛自己的另一半，能夠拒絕誘惑。

▍4.眉中長痣

在面相學中，若是一個人的眉毛中有痣，而且藏在眉毛的毛流中，就是一顆吉痣。擁有這吉痣的人，為人比較低調，自身的能力強，有責任、有擔當，無論做什麼都會得到非常不錯的發展，就算是日後再大的財富也能承擔起來，有困難也不怕。

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(中時新聞網)