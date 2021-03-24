近期在疫苗接種加速進行、主要國家大型財政刺激措施頻出，加上油價上漲，景氣復甦及通膨預期等因素快速推升10年期美債殖利率，使得本益比相對較高的成長股普遍出現回檔，在股市風格分歧下，也導致美股波動加劇，殖利率上升代表景氣向好，景氣復甦基調確立，美國基本面及企業獲利面改善，美國聯準會不著急升息，市場資金充沛下，皆相對有利於美股表現，有利美股基金介入布局，把握投資機會。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠表示，觀察過去十年，分別在2012年7月至2013年12月、2016年7月至2018年10月這兩個期間，出現過殖利率明顯且持續性上升的時段，該期間的美國景氣（以服務業ISM為代表）皆處於擴張的向好階段，對應到股市，無論成長股或價值股，在景氣基本面支持下，也都錄得好表現。其中2012年7月至2013年12月期間，標普500成長指數及標普500價值指數的期間漲幅都超過30％，2016年7月至2018年10月期間，成長股漲幅33％、價值股也有15％的漲勢。

徐煒庠指出，美國經濟韌性佳，加上去年第四季企業財報表現良好，近八成企業獲利優於預期，企業經營及獲利能力不俗，今年市場也預估企業獲利改善將呈現全面復甦，成長類股如科技、醫療保健等獲利動能延續，價值股如工業、金融等料獲利由虧轉盈。

此外近期Fed仍重申將保持當前購債節奏，並維持鴿派立場，官員預期至2023年底前升息機會低，資金派對仍未終結，同時美國1.9兆美元刺激方案落地，為實體經濟注資，且美國經濟及企業活動表現持續復甦，前景仍不看淡。短線逢回不失為中長線布局契機，看好包括景氣復甦受惠族群、電子商務、軟體、Fintech、工業等。

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