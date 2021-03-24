八位獲獎的傑出青工及青工幹部們合影。（黃福其攝）

國民黨中常會今天首度舉行「110年傑出青年工作獎」表揚活動，由黨主席江啟臣頒發「青工獎章」給8位不同領域的優秀青工夥伴，江啟臣肯定並勉勵全國青工會，表示青年工作相當重要，必須在各方各面投入心力，江主席強調，國民黨是一個青年黨、革命黨，在青年節前夕邀請青年朋友一同找回創黨初衷，「我們一起為中華民國繼續打拚。」

今天的「青工獎章」是國民黨歷年首創。由於黨主席選舉將屆，青工會向來與智庫副董事長連勝文關係密切，有人認為江啟臣首創「青工獎章」不無拉攏青工系統意味；不過包括青年部主任陳冠安、青工總會長陳克威及中常委游顥，都認為發展、表彰青工是正常黨務，也有必要，不應事事都連結黨主席選舉。

江啟臣致詞說，下周一是3月29日青年節，更是黃花崗起義110 週年，我們不但要記取當年青年革命的勇敢精神，更不能忘記先烈對於自由、民主的追尋與堅持。身為中華民國最大的在野黨，更要思考青年節對於國民黨的意義。從溝通方式到國家政策的制定，都應該將青年的需求當成核心考量。讓年輕世代可以看到國民黨，不但了解不同世代所面臨的不同挑戰，更願意為世代溝通與合作，做更多努力。

江啟臣強調，今天中常會頒發今年度「傑出青年工作獎」，表彰各領域青年的卓越表現。除了恭喜今年度的得獎人，也期待今天的得獎人，繼續為國家社會貢獻所長，並且持續協助後進，互相扶持，一同成長進步。青年世代茁壯，就是國家茁壯！我們一起為中華民國繼續打拚。

青工總會長陳克威表示，設立青工獎章制度，是為了鼓勵基層青工夥伴在各領域的積極付出與貢獻，讓默默在各地認真努力的夥伴被發現、被肯定；期望未來能將此形成傳統，透過獲得「青工獎章」的榮譽，讓青工夥伴每年都能在各界勇於發揮自身影響力，為社會貢獻一己之力。

「110年青工獎章」分別對於青年創業、社會公益、會務推動、青年農業、地方服務等項目表現優秀的青年進行表揚；得獎名單如下：青創組-莊佳憲（台南府城青工)、賴嘉濱 (雲林縣青工)，社會公益-林朝宗 (嘉義縣青工)、葉彥志 (南投縣青工)，會務推動-邱宥心 (桃園市青工)、劉思吟 (新北市青工)，青農-林子瓏 (彰化縣青工)，地方服務-陳韋曄 (桃園市青工)。

據悉，青工總會27日將在台中市舉全國青工運動會，青工總會已邀數位貴賓，江啟臣、台中市長盧秀燕將與會，馬英九要趕赴其他縣市而取消原訂出席，智庫副董事長連勝文則與兒子籃球賽撞期而無法出席，前主席朱立倫則未回復是否參與。而當天前主席洪秀柱在台北舉辦「護憲保台論壇」，討論兩岸問題及路線，朱立倫、中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中將親自與會，江啟臣則指派大陸事務部主任左正東代表出席。

(中時 )