24日傳出，日本政府官員正雙管齊下，同時打電話與寫電子郵件給日本本土以及國外設備廠，希望各家廠商能提供零組件以及機具給瑞薩電子(Renesas Electronics)，好讓這家全球第三大車用晶片廠，能早日恢復正常產能。

日本產經官員透露，政府無法用強迫的方式，但可以用要求的手法在旁協助；並坦言的確已聯絡不只一家廠商，但不願明說是哪幾家已被政府點名。

通常來說，政府官員不太代表民間業者出面來交涉處理，但就在瑞薩大火不久後，日本政府22日曾表示，可以奧援瑞薩儘快恢復正常。這也彰顯瑞薩一家出問題，全球車用晶片短缺一事，更加雪上加霜。

日前，日本瑞薩半導體廠的300mm(12吋)晶圓生產線的一場大火，除廠內多台機器頓時變成灰燼外，無塵室也被濃煙嚴重汙染。雖然事主瑞薩曾表示，會試著先將產能重置，但光是更換那些受損設備，可能要花上好幾個月的時間。而這個火燒廠，有三分之二產能是開給車用晶片的。

瑞薩表示，歡迎政府援助，將有助於復原工作。

而瑞薩電子這次火災，初步知道起火點是在一台因二月地震後，閒置三天未作業的機器上。置於瑞薩這次出事的半導體廠也是命運多舛。2011年日本311大地震時，該工廠也一度關廠長達三個月之久。

(時報資訊)