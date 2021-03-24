北市康定路某老牌飯店改建的大樓，甫推出時房價被炒高，但不少民眾購入後卻乏人問津，紛紛「套牢」，就有屋主因賣不出去，將房子租給應召站，萬華警方本月5日在此查獲10名應召女子及嫖客，13日又據報前往該大樓某套房，逮捕34歲林姓毒販，起獲190多公克安毒。

據指出，位在康定路的該大樓，原址是某老牌飯店，後被整合推出新建案，2013年預售時，1坪房價炒高至75萬，更傳聞有人買到90萬元，但正式交屋後，房價卻開始直直落，來到60餘萬元，據傳有投資客當時一口氣掃了300戶，慘賠6億收場。

正因乏人問津，該棟大樓這幾年以出租為主，但也有不少屋主為了多賺房租，將套房租給應召站，應召女子以一樓一鳳方式分住套房，提供性交易服務，一團走了又有另一團進駐，萬華警方5日前往查緝，當場查獲5男5女從事性交易，現場另查扣保險套、現金8000多元，全案依妨害風化及違反社維法送辦。

警方日前再度獲報，34歲因毒品案遭通緝的林姓男子，為躲避警方追查，選擇住進這棟門禁森嚴，出入需有磁卡的小套房入住，還在門外裝設兩部監視器，平時都有陌生男女進進出出，疑似向他買毒。

經連月追查，警方13日前往搜索，剛好又碰上前來送毒品的邱姓男子，先在他身上起獲120公克安毒、1瓶液態搖頭丸，後前往林的租屋處，起獲70多公克的安毒。

警方調查，林男以小豪宅為據點，讓毒蟲上門向他買毒，缺貨時就聯繫邱男來「補貨」，在此地已潛伏至少3個多月，警訊後依毒品罪將兩人送辦。

萬華警方呼籲，警力有限民力無窮，民眾在社區、大樓內，發現可疑人士進出，像是應召站、賭場甚至毒販，其實多少有跡可尋，可暗中蒐證並向警方提供線索，共同守護市容及治安。

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(中時 )