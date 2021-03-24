自大陸3月起暫停進口台灣鳳梨後，近期鳳梨外銷便轉移到其他目標市場，近日更傳出台灣外銷新加坡的鳳梨傳出品質不穩定，不但甜度不足，甚至出現「黑心」的情況；農委會主委陳吉仲表示，研判品質不一應屬是個案，重點還是在做好所有標準程序，冷鏈物流的技術絕對可以克服這類問題。

陳吉仲今日出席「2021智慧農業數位分身創新應用競賽頒獎典禮暨成果發表會」，並接受媒體聯訪。

陳吉仲表示，自從2月底中國大陸公告暫停輸出鳳梨到對岸市場時，現在外銷對象開始轉往日本、新加坡、香港等，至於鳳梨品質不一，是因為2月底3月初還不是鳳梨的生產季節，外銷的鳳梨品質還需要加強，現在3月中下旬品質和甜度也都非常好，甜度都超過13度，絕對會在產地端的供果園、集貨包裝場的冷鏈、介殼蟲處理的標準程序有所要求，確保外銷的鳳梨絕對會達到國外市場的標準。

然而有旅居新加坡的台商表示，自己一定支持台灣鳳梨，但是切開後內部黑心爛掉從2014年至今並未明顯改善，陳吉仲說，這應該是少數個案，否則出口量不會從2018的2萬多公噸到2019年的3萬多，甚至到5萬多公噸，針對少數未達標準的鳳梨，絕對會依照整個出口作業程序來要求，若通路商沒有依照農委會的相關規定，外銷獎勵措施是拿不到的。

問到金鑽的品種其實不耐長途低溫運輸，是否考慮換成更適合長途運輸的鳳梨品種，陳吉仲說，整個農產品外銷可以有很多種方式，以日本市場為例，可以賣整顆生鮮鳳梨，或到當地截切後賣給消費者，日本最大通路商告訴我們，截切後的鳳梨可以延長壽命2-5天以上，重點還是在做好所有標準程序，冷鏈物流的技術絕對可以克服這類問題，因此鳳梨在日本市場的銷售績效非常好。

(中時 )