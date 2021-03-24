根據研究機構指出，包括挪威主權基金、加州公務員退休基金、加拿大退休基金、荷蘭ABP退休基金、日本政府退休基金，這些超過2,800億美元投資規模的世界主權投資機構，均已將永續成長投資納入投資考量，台灣勞退新制基金規模約新台幣2兆6,885億元，其中包含ESG投資概念規模為新台幣420億元，及勞動基金委外代操60億美元，台灣在內的全球法人一致追捧，永續投資已成為世界趨勢，參考權威機構看法，布局台股基金跟著三大趨勢走。

日盛投信表示，去年以來全球資金浪潮湧向三大趨勢的永續投資、台股投資、棄債息轉股息，今年面對持續的低利環境，勢必要有更好的資產選擇策略。永續成長股息基金投資策略具備永續、成長、股息三大特性，剛好與全球主權投資機構理念相同，也印證台灣投資趨勢緊跟國際。

日盛台灣永續成長股息基金擬任經理人陳思銘指出，以具備成長個股投資為主軸，加上具一定股利的優質個股條件，即現金股息殖利率排序前四分之三為投資範圍，可將股息低於大盤均值但成長佳的公司納入投資考量。

陳思銘認為，過去五年台灣高股息指數落後大盤台灣加權指數，因此高股息或收益型基金多以配息為訴求，相對影響淨值成長性。目前投資目標主要追求淨值長期成長，跳脫高配息侵蝕資本增值陷阱，將持股的股利率轉入再投資，更有利掌握複利增長機會。

(工商 )