現在已經有500名農民使用手機智慧管理回饋，提供契作農民精準作業指導，達成產銷利驗證年契作面積超過1000公頃，未來要讓二林小鎮，變成智慧農業小鎮。(吳建輝攝)

24日由農委會農糧署、彰化縣政府指導，二林鎮公所與壽米屋在香田國小生態田，舉辦二林之光智農聯盟啟動記者會，以二林之光「Erlin First」小鎮之名，發表地方創生品牌，農糧署署長胡忠一表示，未來農民可以利用APP智惠控管農田，成為科技農夫，這是台灣人的光榮，也希望能將這套模式，推廣到全國的稻米生產區。

胡忠一表示，很高興我們最傳統的稻米產業，能結合最現代的科技，結成創新的智慧農業，從田間生產、加工、碾米、甚至國際行銷，全部都結合在智惠農業裡面，未來每個農民都可以自由利用APP做田間管理，像是除草、施肥、灌溉、收成等等，全部一指搞定。

胡忠一說，未來藉由壽米屋的指導，讓農民用最生態化、科學化、安全化，在加工製造過程中，確保品質安全，同時利用大數據來規劃經營管理方針，市場行銷等等，把我們最傳統的稻米產業，變成智慧農業，並且行銷到全世界。

二林鎮長蔡詩傑表示，二林是彰化土地面積最大的鄉鎮，耕作面積也是全縣最大，壽米屋是全台最早導入農民契作栽培管理及引進日本越光米的碾米廠，近年更運用智慧業、大數據、雲端物聯網等，來幫助產農產業升級，也為二林帶來豐富的就業機會。

壽米屋總經理陳肇浩表示，2005年受農糧署輔導成立稻米產銷契作集團產區，如今契作面積達1400公頃，契作農戶餘700戶，目前設置田間感測器以及微氣象站，來收集環境氣溫、田間水位、土壤溫度等數據，精準管理並指導農民用手機回送田間栽培紀錄。

陳肇浩說，現在已經有500名農民使用手機智慧管理回饋，提供契作農民精準作業指導，達成產銷利驗證年契作面積超過1000公頃，未來要讓二林小鎮，變成智慧農業小鎮，也歡迎全國民眾到二林小鎮漫遊，帶走二林農民濃濃的產地榮耀。

(中時 )