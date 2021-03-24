男星彭于晏是萬千少女心中的男神，今年39歲的他感情狀況一直受到關注，尤其他身邊不少好友陸續結婚，讓外界更好奇誰是男神的真命天女；彭于晏和余文樂從2002年因電視劇《愛情白皮書》成為好兄弟，今（24）日是彭于晏39歲生日，余文樂曬兩人合照給祝福，沒想到4個字爆出好友感情狀態，讓粉絲暴動了。

余文樂今日上午在微博更新動態，曬出兩張和好兄弟彭于晏的合照，一張是兩人在2017年合作電影《悟空傳》時期，另一張是他們疑似在健身房的運動照，寫著「生日快樂，我最愛的孫悟空，祝你早日脫單」；照片中，他們的外貌都和當年在《愛情白皮書》時差別不大，只是少了點稚氣。

今（24）日是彭于晏39歲生日，他的好兄弟余文樂在微博曬照給祝福。(圖/ 摘自余文樂微博)

余文樂一句祝福他早日脫單，意外透露彭于晏目前感情狀態。(圖/ 摘自余文樂微博)

沒想到余文樂給彭于晏的生日祝福造成女粉絲暴動，大多數人看到男神居然還是單身，紛紛熱情留言，「把他介紹給我」、「我目前單身，你懂」、「我可以幫他脫單，我願意」、「麻煩聯繫一下我，我可以讓他當爸爸」、「已經脫單了呀，我老公」、「一起祝我們老公生日快樂吧」。

彭于晏出道後，多次傳出緋聞，但大多沒有公開戀情也未對感情狀態多做回應，但2020年3月彭于晏接受大陸節目訪問時，透露單身5年，被認為間接承認曾和女星林珈安的一段情；而女星舒淇、蔡依林和許晴都曾是他的緋聞對象，但都沒有後續。

(中時新聞網)