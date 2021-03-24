為歡慶兒童節，高雄捷運公司與草衙道鈴鹿賽道樂園攜手推出「高雄兒童卡 雙重享好禮」活動，回饋新申辦或已申辦使用的高雄兒童卡友。

雙重享好禮活動，包括第一重好禮是即日起至4/12申辦高雄兒童卡可獲得「樂園免費星光票乙張(市價399元)」。第二重好禮為12/31前高雄兒童卡持卡人至鈴鹿賽道樂園售票中心，憑卡購票可享全天暢遊550元優惠價(市價890元)。此外，高捷公司也與賽道樂園合作，由推廣大使酷奇拉進入高雄市國小校園內向兒童宣導交通安全觀念、綠色運具及兒童卡辦卡優惠。 高雄市政府發行「高雄兒童卡」，凡設籍高雄市6歲以上未滿12歲的兒童即可申請，持高雄兒童卡搭乘高雄捷運享半價優惠，另外持卡搭乘本市輕軌、公車、渡輪、台鐵皆享優惠價，發行至今已有近3萬人申辦，不論假日與家人出遊或學校戶外教學均可享搭乘大眾運輸優惠。高雄捷運公司提醒，尚未申辦的家長只要至高捷官網(https://service.krtc.com.tw/),上傳申辦所需資料，經審核通過且完成付款，10個工作天後即可至指定車站領卡；或攜妥身分證影本、兒童2吋大頭照1張、戶口名簿影本並繳交100元製卡費用(製卡需12個工作天，不含例假日），至各捷運車站服務台申辦。 高雄捷運公司表示，為提供不同客群便利且實惠的搭乘服務，陸續推出90天無限搭乘、MeN Go套票、高雄認同卡、24/48小時效期卡、一日/二日卡(QR Code)及高雄輕軌周遊二日卡(QR Code)等不同選購方案。針對外埠旅客也推出高屏澎好玩卡、高鐵高雄好玩卡、高鐵高捷交通聯票、糖廠輕旅行套票、旗津踏浪趣套票等，也可以到美麗島或中央公園站體驗最新科技「鳳翼天翔」聲光饗宴，歡迎民眾於四月份連假時出遊訪高。另配合3月27、28日大港開唱及高雄流行音樂中心海音館滿載測試表演，輕軌末班車將延後至23:00收車，歡迎民眾多加利用。更多活動及套票優惠資訊，可洽高雄捷運官網查詢。

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