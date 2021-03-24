2021年第二季永慶房產趨勢記者會中，永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，全球經濟穩定復甦，在量化寬鬆持續的狀況下，市場資金充裕，讓全球迭創新高的股市高檔震盪，而資金流向大宗商品市場所引發的通膨疑慮，恐讓全球金融市場震盪加劇，可能連帶影響房市表現。而在國內部分，自去年底行政院祭出健全房地產市場方案、實價登錄2.0通過後，積極打擊投機炒作，今年央行再度祭出限貸令，實施第二波信用管制來管控資金源頭，而房地合一2.0目前正送立院審議中，尚未定案，關於是否回溯、預售屋納管等規範仍有諸多變數，都將左右今年房市交易量表現。

葉凌棋說明，央行祭出選擇性信用管制後，抑制投機炒作，讓自住回歸市場主流，而在國內經濟穩定復甦的狀況下，加上市場資金潮挹注，台商回流、民間投資增，今年經濟前景值得期待，房市基本面看好，但今年房市政策變數大，尤其是房地合一2.0修法未定案，將會影響市場買氣，第二季房市表現不容過度樂觀，因此，預估2021上半年房市交易量在14.7-15.1萬棟左右，與2020年相比成長5%-8%之間。

永慶房屋2021第二季網路會員調查，全台認為房價看漲的比例由上季的58%增加1個百分點至59%，顯示近六成消費者看漲房價，看漲比例維持高水位，有54%消費者認為2021年就是購屋好時機，顯示消費者認為國內經濟轉佳加上政府積極推出打炒房政策下，認為房價仍有緩漲的可能，因此，認為2021年即是進場購屋的最佳時機。

(時報資訊)