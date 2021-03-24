歐洲疫情再度升高並重啟防疫封鎖措施，以及原油價格大跌，令投資人對全球經濟加速復甦的期望受挫，周三日股重挫逾2%，日經指數連跌第4天。

周三日經225指數收盤大跌2.04%，為28,405.52點。

東證一部指數跌2.18%，為1,928.58點，連跌第三個交易日，並創下了自2月26日來最大單日跌幅。

野村證券投資研究部門主管Takashi Nishizawa表示，投資人將開始了解到，他們對於前景的看法有點過於樂觀。

此外，市場氣氛趨於保守謹慎，因投資人料將在本財年於3月31日結束之前將獲利入袋。

能源股表現最疲弱。為遏阻新一波疫情急速擴散，德國總理梅克爾緊急宣布防疫封鎖措施將延期到4月18日，以及對阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苖安全性的疑慮揮之不去，削弱了投資人對經濟成長與原油需求反彈的期望。

不過，半導體產業將大舉投資尖端半導體生產，以緩解全球供應短缺的計畫，帶動部分科技股走高。

稍早前英特爾宣布將斥資200億美元在美國亞利桑那州建造兩座新工廠，除了將投入先進製程生產，並將跨足晶圓代工業務。

Unitika Ltd重挫9.25%，在日經指數成分股中跌幅最大，其次為全日空跌7.21%，馬自達汽車跌5.92%。

Nikon漲6.44%，漲幅最大。投資人看好該公司將受惠於英特爾大舉提升先進晶片製造能力。

東京威力科創勁揚5.06%，Screen控股漲1.66%，因日經新聞報導這兩家公司將與日本政府的一個計畫合作，該計畫將投資日本國內的半導體生產設施以促進新世代晶片的發展。

(時報資訊)