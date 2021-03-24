國家交響樂團下一任藝術顧問準．馬寇爾表示，黃俊文對華爾頓小提琴協奏曲的演奏十分天然，能帶著樂團自然地跟上。（國家交響樂團提供）

小提琴之神海飛茲委託英國作曲家華爾頓寫的小提琴協奏曲，因演奏難度甚高，有小提琴神曲之稱，近期美國費雪獎得主、現年30歲的小提琴家黃俊文，將第8次挑戰演奏此曲，展現超高琴藝，同時這也是國家交響樂團首度演奏該曲。

黃俊文表示，這首作品聲勢浩大，但卻不嘈雜，「具有透明度和好聽的旋律，能讓小提琴唱出漂亮的音樂，短短30分鐘，能聽見很多火花。」在演奏技巧方面，黃俊文表示，「對小提琴演奏者而言非常拐手，節奏與技法的配合，需要額外花心思磨合。」

華爾頓小提琴協奏曲同時是黃俊文恩師、頂尖小提琴家鄭京和的招牌曲目，黃俊文表示，鄭京和曾在華爾頓80歲生日時，演奏給他聽，並親自向作曲家本人請益，獲得對樂曲的一手資訊，「我在高中的時候學這首曲子，也從鄭京和老師身上學到許多獨到的見解，當時就非常喜歡這首曲子。」

這首曲目在台難得聽見，是華爾頓於1938、1939年間完成的作品，問世不到百年，演出時的樂譜，尚須跟出版商租借，樂譜並不容易取得。

黃俊文表示，自1930年代開始的10年，可說是屬於小提琴協奏曲的黃金十年，「包括巴伯、布列頓、巴爾托克、普羅高菲夫等，二十世紀最經典的小提琴協奏曲，都在這時期問世，有很多前衛創作手法，是令人驚艷又輝煌的10年。」

今（24）日上午有場彩排，黃俊文已與樂團練習，指揮家準．馬寇爾表示，「這首曲子不只是對小提琴家很難，對樂團也是一大挑戰，但是黃俊文的演奏十分天然，讓樂團可以自然地跟上。」演出將於3月26日在台北國家音樂廳、3月28日在高雄衛武營國家藝術文化中心登場。

(中時 )