前任「后的男人」李亞鵬最近傳出欠債4000萬人民幣，一審判賠且須支付利息，李亞鵬則回應會繼續上訴，相信法律會還他公道。而李亞鵬最近與世界小姐女友「海哈金喜」熱戀ING，近日有媒體拍到李亞鵬一家聚餐，海哈金喜不僅受邀，結束後還親暱的牽著準婆婆，彷彿提前實習婚後生活，眼尖人卻發現，李嫣整場離海哈金喜超遠，幾乎沒互動，似乎和爸爸新女友沒什麼交集。

李亞鵬2012年遭持股的麗江雪山投資有限責任公司和泰和友聯簽訂合作案，後者投資6000萬人民幣，雙方約定3年期滿後，由泰和友聯先收回4000萬的固定權益收益，但到期後泰和友聯並未收到這筆款項，便向李亞鵬及其哥哥提告，近期一審判決出爐，李亞鵬不僅須賠4000萬人民幣，還得付利息，算算超過1.7億台幣。

網友拍到海哈金喜挽著李亞鵬母親的手有說有笑。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

而海哈金喜先前農曆春節被路人拍到跟李亞鵬騎著機車趴趴走，享受愛之旅，被問是否知道李亞鵬欠債一事？海哈金喜低調表示：「對不起，這個事你不用問我」，又拒絕回答是否影響兩人感情。今《鳳凰網娛樂》報導，顯然李亞鵬的官司並未影響兩人感情，近期更拍到海哈金喜現身李家聚餐。

早在李亞鵬和海哈金喜戀情曝光之初，網友就拍到男方特別跑去女方家鄉拜見家長，可見對這段關係的誠意，近日媒體拍到海哈金喜穿樸素白色上衣跟李亞鵬一家吃飯，結束後海哈金喜挽著李亞鵬媽媽的手臂，兩人有說有笑，看來關係不錯，但一向酷酷的李嫣走在最前面，全程沒跟海哈金喜說到什麼話，似乎不太熟。

(中時新聞網)