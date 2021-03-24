文化部推動公家機關設置公共藝術，苗栗縣消防局經徵選由三義知名雕刻家謝洧銘協助設計雕製，以千年的高山樟木雕製成「蘋蘋安安」及「待命」等2項木雕作品，陳列在消防局1樓大廳及4樓大禮堂，24日上午由縣長徐耀昌主持啟用儀式，並由謝洧銘解說創作理念，徐耀昌希望全體警義消兄弟及縣民都能平平安安，無憂無災。
依據文化部在2002修正通過的文化獎助藝術條例第9條，「公有建築物應設置共藝術，美化建築及環境」，並規定設置預算須占建築物興建費用的1％。苗栗縣消防局在中央法令規範下，累積多個消防分隊的興建預算後，經過徵選程序，特別聘請三義雕刻名謝洧銘協助設計規畫整個裝置藝術理念。
苗栗雕刻世家第2代的謝洧銘表示，這次放置在消防局1樓的大型裝置命名為「蘋蘋安安」是以千年樟木結合永不腐朽的不鏽鋼來雕製而成，這段樟木重近1噸，是20年前向林務局標購得來的台灣高山老樟木，依照樹圍及年輪計算，這株老樟木有近千年樹。
謝洧銘指出，當初他向林務局標購這株千年老樟時，共有3段，包括樹根以及上面2段主幹，單是樹根就寬達6公尺，他藏放在自家倉庫20年都不捨得拿來出用，這次為了苗栗縣政府及消防局，把最漂亮的老樟木拿出來獻給縣府。
謝洧銘為雕製這個大型木雕裝置藝術，請來4名老雕刻師傅共同操刀，前後用了60幾天才完成，老樟木上雕刻了5個鳳凰，象徵苗栗縣消防局下轄5個大隊，為了苗栗縣內公安而努力不懈。
老樟上以不鏽鋼製作成蘋果樹，以蘋果的諧音「蘋蘋安安」象徵全縣老幼都能平安，徐耀昌也期望透過這個裝置藝術祝福，讓消防警義消兄弟以及全縣父老都能平平安安，無憂無患。
(中時 )
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