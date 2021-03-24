為滿足新型態數位電商及團購頭家的資金靈活調度需求，台新銀行Richart與全家便利商店的快速接單系統「好賣+」攜手合作，提供數位微型貸款產品「一口貸」，好賣+的賣家們可透過Richart App申辦，檢附營運資料即可作為借款財力證明，貸款額度1～3萬元，最快20分鐘資金就能入袋，提供賣家資金運用更靈活、申貸無痛又迅速。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，新世代的網路賣家多是微型創業或斜槓族群，一旦有資金申貸或周轉的需求，經常會在列舉所得收入及財力證明時碰上困難，無法即時取得所需的周轉資金。縱使網路商家的營運狀況非常亮眼，銷售金額卻無法成為申辦金融產品的有力證明。

包國儀指出，該行從解決痛點及創新金融服務的角度出發，與電子商務跨界合作，除簡化申貸過程、更擴大財力證明的認定範圍，讓更多網路賣家有更大彈性和自主權。這次創新推出Richart好賣+一口貸貸款專案，賣家只要上傳自己在好賣+的營運資料，包含對帳單總表、訂單管理或已取貨紀錄，就能作為申貸的財力證明。

全家好賣+團隊認為，好賣+以人人是網紅為出發點，完全貼合社群平台特性，賣家數已超過20萬名，有許多小賣家已成長成為大賣家等級，至今年1月止，平台累積上架的商品數量已超過720萬件。隨著商業規模的擴大，賣家的資金調度需求就會更頻繁，透過申辦Richart的一口價微型貸款，賣家可依循固定期數償還，甚是可以隨借隨還，讓賣家有更多的籌碼把生意做大、成為更大的賣家。

台新銀行說明，信用貸款一段式本利攤還，總費用年百分率計算範例，貸款金額3萬元，貸款期間1年，年利率13.99％固定利率，各項相關費用總金額299，總費用年百分率約15.87％。

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