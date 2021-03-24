結紮1年發現老婆偷裝避孕器，人夫崩潰求助遭網打臉，先關心下老婆的身體。（圖／翻攝自爆廢1公社）

再親密的夫妻也可能有些話無法講。一名男網友說，發現老婆偷花8千元裝避孕器，但明明自己早就結紮了，讓他不解對方多此一舉的原因是什麼，而貼文曝光後，也引發熱議，許多網友開玩笑說老婆很貼心，其他人沒結紮，她怕你無法接受別人的孩子而做足準備，但有內行網友建議原PO應關心老婆的身體健康，因為避孕器不是只有用來避孕而已，有些是用來治療經痛和子宮肌腺症。

一名男網友今在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，老婆知道他結紮一年多了，期間也沒有懷孕，但昨天洗衣服得時候，卻意外從老婆的外套口袋中找到一個收據，顯示老婆偷偷花了8000元去裝避孕器，讓他崩潰求助網友「我該注意什麼？」

貼文引起網友們熱烈討論，「你結紮....但其他的人沒結啊」、「沒事啦！老婆也是貼心怕你沒法接受別人的孩子，這麼貼心的女人都讓你遇到了，要好好珍惜哦」、「感情婚姻問題，我建議一律分手離婚。」

不過，也有網友建議他應該先關心老婆的身體健康，子宮內裝避孕器不一定是為了避孕，有時候可能是為了治療經痛、經期不順或是子宮肌腺症，「這牌避孕器不只是避孕器那麼簡單，太太是不是有經痛困擾，這個避孕器可緩解經痛，先了解太太的身體，跟她溝通，別太早下定論」、「先關心老婆身體狀況，這是治療用的避孕器」。

根據長庚醫訊報導，子宮肌腺瘤患者須每天服藥，或每隔一段時間就要打針，因此須常常回診相當麻煩，但動手術切除也不容易，因此近年有在子宮內放置黃體素避孕器的療法，解決須經常服藥的困擾。

(中時新聞網)