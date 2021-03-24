南投縣去年爆出一名警察兒子，性侵一名女同學長達2年，案件爆發後，因當事人均未成年，南投縣政府依法要求各論壇下架相關文章，再次引爆網友的怒火。網紅「小商人」昨（24日）於臉書公布加害少年的姓名，嗆南投縣警察局，「6萬而已，來」；不料其中一篇相關貼文被下架，讓小商人再次發文飆罵，「有兩件事跪不下去，一是正義，二是林北不願意。」

據了解，南投縣政府近日要求各大論壇，包括包哈姆特、PTT、Dcard等，刪除含有「未成年個資」的文章，並出手開罰巴哈姆特，不少網友對於縣府強硬的方法感到不快，便想出各種公布個資不違法的方法，在網上掀起一波「口交惡徒」的輿論混戰。

網紅「小商人」昨（23日）於臉書粉絲專頁發文指出，寫著，「這個世上除了錢，沒有人可以要我刪文。我想測試一下我說的到底是不是真的，所以我在睡前留一句。」然後接著PO上論壇挨罰的「加害人姓名」，同時在下方留言處寫下「6萬而已，來」並標註南投縣警察局。

今日，小商人再度於臉書更新貼文，憤怒地指出，上篇含有個資的貼文果真被檢舉刪除；小商人直批，「有時候不來搞我，我會覺得無趣，就自己旁邊玩沙去。但是既然要玩，也不一定只在南投，我們遍地開花開給你看。」

小商人也於文末強調，「我也知道我違反兒少法，我也願意承擔違法的處罰，毫無問題，但如果南投縣政府只是用國家機器讓網友臣服於法律之下，高壓勢力不讓你有抵抗的機會，要你學習卑躬屈膝臣服統治，網友就讓你看見什麼是野蠻的驕傲。」並宣示，「我有兩個事情無法跪下去，一是正義，二是林北不願意，如此而已。」

(中時新聞網)